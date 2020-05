Truffa delle casa vacanza, denunciate due persone

Nella giornata di ieri a Gaeta, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della locale tenenza deferivano in stato di libertà due persone le quali in concorso tra loro e mediante fraudolente inserzioni su siti internet inducevano un 60enne ad accreditare su una carta prepagata intestata ad uno delle due, la somma di euro 600 (seicento) quale corrispettivo per la locazione di una casa vacanza ubicata a Gaeta ma di fatto mai poste in locazione dal proprietario.