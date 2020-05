Itri, positiva la prima riapertura del mercato settimanale

A Itri aveva destato una certa apprensione la riapertura del mercato settimanale, ma i dati di fatto hanno dato ragione alla scelta dell’amministrazione comunale di provare a ritornare ad una parvenza di normalità, “con attenzione e nel rispetto delle norme di contenimento e contrasto all’emergenza Covid-19”. L’amministrazione, sottolineano dal Comune, ha adottato tutte le misure di sicurezza per contrastare l’emergenza epidemiologica dotando la Polizia Municipale di termoscanner per la misura della temperatura corporea sia agli operatori dei banchi del mercato che alla clientela.

“Sono stato personalmente sull’area mercato – ha commentato il sindaco Antonio Fargiorgio – e debbo dire che la nostra scelta è stata premiata sia dall’utenza che dagli operatori. Alcuni di questi, anzi, si sono complimentati per l’organizzazione puntuale degli spazi, dei servizi igienici che abbiamo garantito e per il mantenimento degli standard di attenzione. Debbo per questo ringraziare i competenti Uffici comunali ed il Comando di PL per il lavoro svolto. Mi piace segnalare che siamo stati tra i primi Comuni della provincia a riaprire il mercato dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria. La ripresa passa anche da scelte oculate come la nostra”.