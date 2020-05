Droga e armi clandestine, il gip tiene in carcere gli arrestati

Arresti convalidati e ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due albanesi trovati ad Aprilia in possesso di droga e armi clandestine e arrestati dai carabinieri di Ardea.

Questa la decisione presa dal gip del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone, al termine dell’interrogatorio degli indagati, un 31enne e un 43enne.

I due sono stati bloccati dai militari della tenenza di Ardea impegnati in un servizio antidroga, che hanno anche denunciato a piede libero un 35enne, pure lui di nazionalità albanese, tutti accusati di concorso nella detenzione illegale di armi da sparo, detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Perquisendo la casa degli albanesi, ad Aprilia, i carabinieri hanno trovato due pistole Beretta detenute abusivamente, una calibro 7,65 denunciata smarrita presso la stazione Carabinieri di Formello agli inizi del mese di febbraio 2020, e l’altra calibro 6,35, non censita.

Le due armi, in ottime condizioni e perfettamente funzionanti, sono state recuperate in un armadio e sotto il materasso di uno dei letti dell’appartamento.

Entrambe le pistole avevano il colpo in canna e i caricatori erano pieni di proiettili.

Nel corso della perquisizione i militari di Ardea hanno inoltre sequestrato 113 grammi di cocaina, un grammo di marijuana, un bilancino di precisione, sostanza per il taglio dello stupefacente, materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il 43enne, a casa del quale è stata fatta la perquisizione e dove il 31enne sarebbe stato solo un ospite, ha dichiarato al giudice che la droga sequestrata era per suo uso personale, mentre le armi le avevano abbandonate ignoti vicino alla sua abitazione e lui, dopo averle trovate, aveva avuto paura di denunciare quel ritrovamento.

Spiegazioni che non hanno convinto il gip, che ha disposto per entrambi gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.