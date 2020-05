Dissalatori Acqualatina a Formia: Formiaé si dice contraria e lancia la petizione

Per dire no ai dissalatori di Acqualatina al molo Vespucci, dall’associazione di cultura politica ‘Formiaé’ lanciano una raccolta firme. “Abbiamo deciso di lanciare questa petizione per sensibilizzare la città su un tema che ci sta a cuore: la tutela dell’ambiente”, fanno sapere dal sodalizio. “Siamo abituati ad avanzare idee e proposte, ma questa volta siamo costretti a lanciare una petizione sul nostro portale formiae.org contro quella che ci sembra una decisione dannosa per la nostra città e per il golfo. La nostra preoccupazione riguarda l’installazione dei dissalatori da parte di Acqualatina. Oltre il dato politico riguardante gli impegni presi dal gestore e la risposta (si spera unanime) contraria che darà la politica locale c’è il discorso della tutela dell’ecosistema marino e della salvaguardia di settori cruciali per Formia quali la pesca e il turismo. Siamo sicuri che gli impianti non alterino il già delicato equilibrio ambientale? Siamo fortemente convinti del contrario. Il nostro è un chiaro ‘no’ e faremo tutto il possibile, attraverso questa e altre campagne di sensibilizzazione sul tema, affinché si investa su tecnologie atte a ridurre la dispersione idrica delle condotte per scongiurare una ormai acclarata emergenza idrica”. Di seguito, il link alla petizione: https://www.formiae.org/petizione/dissalatori-porto-formia/