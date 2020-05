Taskayali live su Facebook per la Croce Rossa

Domani 8 maggio si celebrerà la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In occasione di tale ricorrenza, il Comitato di Latina della CRI ha organizzato il concerto del Maestro Francesco Taskayali, compositore e pianista, nostro collega Volontario Temporaneo. L’evento sarà trasmesso alle 18.45 in diretta dalle Pagine Facebook “Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina” (@cri.latina) e “Comune di Latina” (@comunedilatina). L’evento gode del Patrocinio morale del Comune di Latina, si terrà nel giardino del Palazzo Comunale, e del supporto tecnico di ‘9Cento. Nell’occasione, dal palazzo comunale sventola la bandiera della Croce Rossa.

Con l’occasione si ricorda che è ancora aperta la campagna di raccolta fondi del Comitato di Latina per far fronte agli interventi messi in campo per fronteggiare la pandemia di Covid-19.

Dall’inizio delle attività, circa due mesi, sono state assistite oltre 5 mila persone, distribuiti più di 1300 pacchi viveri ai bisognosi, consegnati a domicilio 440 farmaci e 1600 spese (in genere ad anziani e malati, persone in isolamento domiciliare).

Un servizio impegnativo realizzato grazie all’impegno di 180 volontari, che hanno prestato circa 1800 ore di servizio, a bordo di 11 automezzi ogni giorno e percorrendo ad oggi oltre 34 mila chilometri.

Per le donazioni è attivo l’Iban IT94Q0529614700CC0080007449 indicando la causale “Emergenza Covid-19 Latina”.

Per informazioni più dettagliate sull’evento:

Presidente del Comitato di Latina Giancarlo Rufo, cell. 335-7974272

