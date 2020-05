Regione Lazio: online il bando per la valorizzazione dei luoghi della cultura

E’ online da oggi, giovedì 7 maggio sul sito www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/ la seconda edizione dell’Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio.

Come annunciato nelle scorse settimane, la Regione prosegue il processo di rinnovamento delle strutture culturali del Lazio con 5,2 milioni di euro dedicati alla riqualificazione di musei, archivi storici, biblioteche, aree, parchi archeologici e complessi monumentali.

L’avviso si inserisce all’interno delle misure previste nel Piano Annuale 2020 degli interventi in materia di Servizi culturali e di Valorizzazione culturale. Saranno finanziabili progetti fino a 300mila euro per sostenere il recupero strutturale dei luoghi e il miglioramento del livello di fruizione e accessibilità anche digitale del patrimonio. È prevista anche la possibilità di presentare proposte per l’installazione di opere d’arte.

Saranno finanziati al 100% i luoghi della cultura ubicati nei comuni fino a 15.000 abitanti, all’80% per quelli presenti nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti e al 50% gli spazi privati.

La domanda potrà essere inoltrata entro le ore 23,59 del 30 luglio 2020 e dovrà essere trasmessa per mezzo PEC all’indirizzo cultura@regione.lazio.legalmail.it.