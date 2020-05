Ricettazione e spaccio, denunciato un 28enne

Nella tarda serata di ieri a Sabaudia, i militari della locale stazione carabinieri, a seguito di attività info-investigativa conseguente al furto in danno di un’associazione sociale per anziani, deferivano in stato di libertà per i reati di “ricettazione” e “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, un 28enne del luogo.



Nella circostanza, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del prevenuto, i militari operanti rinvenivano, all’interno di due strutture in legno situate nei pressi dello stabile, nr. “4 lampade a neon”, materiale elettrico vario, “nr.2 fornelli elettrici da campo di grosse dimensioni, nr.1 scalda acqua” e altro materiale per attività ludico-ricreativa dell’associazione.Nnel medesimo contesto, i militari rivenivano occultati all’interno di un cassetto della camera da letto dell’uomo (uno) involucro contenente grammi 25 (venticinque) di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il materiale recuperato è stato restituito all’avente diritto, lo stupefacente sottoposto a sequestro.