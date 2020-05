Riapre il mercato settimanale, le informazioni su cosa si troverà

A Sabaudia riapre il mercato settimanale, in forma ridotta e con tutte le limitazioni e le misure di sicurezza previste nell’ambito della gestione della “Fase 2” dell’emergenza COVID-19.

Da domani, giovedì 7 maggio, dalle 7:30 alle 13:30 sarà possibile accedere all’area dedicata alla vendita da Corso Umberto I dal quale, poi, si articolerà un percorso obbligato per i fruitori. L’ingresso alla zona dedicata al mercato settimanale sarà contingentato e monitorato dagli agenti della Polizia Locale e dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile. Torneranno ad essere allestiti, con il necessario distanziamento di sicurezza, esclusivamente i banchi dedicati alla vendita di prodotti alimentari, ortofrutticoli e florovivaistici.

È obbligatorio, per clienti e operatori, l’utilizzo di mascherine e guanti e rispettare il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti.