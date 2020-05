Riapertura del mercato a Itri ma solo per l’agro-alimentare

Dopo l’ordinanza con cui il Sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio ha disposto la riapertura del Cimintero Comunale, questa mattina (6 maggio n.d.r.) con ordinanza n° 14, prot. n° 6333 ha disposto la riapertura del mercato settimanale a partire dal prossimo venerdì 8 maggio.

“Dopo il cimitero comunale, riapriamo il mercato settimanale del venerdì – spiega il Sindaco – limitatamente ai soli banchi dei generi alimentari e dei prodotti ortofrutticoli. Continua il processo di ritorno alla normalità, seppur con tutte le necessarie cautele. Invito i cittadini a rispettare tutte le regole fissate e che valgono, ancor di più oserei dire, in questa seconda fase. Manteniamo sempre alta la soglia di attenzione – conclude l’Avv. Fargiorgio – non possiamo permetterci di vanificare i risultati ottenuti a fronte dei tanti sacrifici che ognuno di noi ha fatto negli ultimi due mesi”.

Il provvedimento, che al momento autorizza la ripartenza del mercato per il solo agro – alimentari, fissa anche le norme che devono essere osservate per il posizionamento dei banchi, per la presenza degli operatori e per l’accesso dei clienti.