Recupero degli alloggi Ater, un finanziamento per Fondi

“Nell’ambito del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’Ater della provincia di Latina è stata ammessa ad un finanziamento di 942 mila euro per un intervento ricadente nel comune di Fondi. I lavori di riqualificazione riguarderanno il complesso di Via Lazio, Lotto 15 F/H che, in particolare, sarà oggetto di un importante intervento per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.

Una opportunità colta grazie anche alla capacità progettuali dell’ente, sempre attento ad intercettare finanziamenti ( in questo caso del Ministero delle Infrastrutture) per migliorare il grande patrimonio edilizio gestito in tutte le province del Lazio, con un occhio particolare all’efficientamento energetico per offrire benefici agli inquilini ed all’ambiente”.Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.