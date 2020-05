Pd Latina: “Urge riorganizzazione della macchina comunale”

Necessario una riorganizzazione della macchina comunale, ma come? Sulla questione intervengono gli esponenti del Partito Democratico Zuliani, Forte, Cozzolino.

“In tempi di guerra, in tempi di disastri ci si guarda negli occhi e ci si riorganizza. Saltano tutti gli schemi che precedentemente erano vigenti e ci si riattribuisce dei ruoli perché nelle emergenze ognuno può e deve ricollocarsi all’interno di una realtà completamente diversa.

Oggi i comuni devono gestire un flusso di denaro in edito che deve essere immediatamente erogato con modalità snelle ma trasparenti, per rispondere immediatamente ai bisogni primari dei propri concittadini. La “normalità” è sospesa e il buon senso, unito all’amore per la propria comunità, deve azzerare e riorganizzare.

Guardiamo a come gli ospedali hanno risposto all’emergenza: rivoluzionati. Nuove assunzioni, immediate; costruzione di nuovi padiglioni e allestimento in tempi record. Solidarietà e donazioni. Una enorme quantità di energie si è mossa, si è riorganizzata per salvare vite.

Anche i comuni devono salvare vite: non far arrivare derrate alimentari a chi ne ha bisogno, non sostenere in tempi adeguati attività produttive, significa lasciar morire.

Questo è il rischio che non possiamo correre.



Nel nostro Comune il Servizio Welfare si è riorganizzato dentro e fuori: ha utilizzato il personale degli asili nido e materne momentaneamente chiuse, per aumentare il personale del gruppo che si occupa di raccogliere, verificare e attribuire i buoni spesa; è riuscito a coordinare e coordinarsi con i gruppi di volontariato esterni al Comune per tamponare l’attesa dell’assegnazione dei buoni spesa con i pacchi spesa.

L’assessorato Istruzione e Scuola ha saputo rimodulare mense, personale della scuola, rette…

Ma questi non possono essere gli unici settori che si riorganizzano.

Governo e Regione stanno sfornando misure economiche una dietro l’altra, per tutte le categorie di cui una comunità è composta e il Comune è l’ente di prossimità che ha il compito di erogare queste misure in modo immediato, oppure con bandi semplificati, ridotti all’osso, con il compito di farle arrivare ai destinatari subito.

Mai come oggi è necessario rendere la macchina amministrativa funzionante, duttile, agile, efficace.

Il PD ha proposto, ormai da alcune settimane, la creazione immediata di una task force “velocità”, intersettoriale che monitori i processi e garantisca che in questa fase non si creino intoppi perché la velocità determina la vita o la morte, come lo è stato per il settore sanitario.

La velocità di attuazione dei provvedimenti richiede necessariamente una revisione della struttura degli uffici, nella sua microstruttura e nella macrostruttura.

Prendiamo atto che nulla in questo senso è stato fatto da chi organizza e gestisce la macchina amministrativa.

Mancanza di sensibilità e mancanza di aderenza alle esigenze di una comunità che, lo voglio ricordare, è il datore di lavoro di chi dovrebbe gestire il funzionamento di un’organizzazione accartocciata su se stessa”.