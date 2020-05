Maltrattavano i figli, arrestati dai Carabinieri i genitori

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del Tribunale di Latina – che concordava con le risultanze investigative raccolte dai reparti operanti con riferimento ai fatti – traevano in arresto un 56enne ed una 54enne del luogo per essersi resi entrambi protagonisti di maltrattamenti nei confronti dei loro figli dei quali uno minorenne. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano associati, rispettivamente, presso le case circondariale di Latina e Roma Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.