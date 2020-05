“Mascherine fantasma”, Fratelli d’Italia manifesta davanti alla Regione Lazio

“Siamo venuti a cercare Nicola Zingaretti, ovviamente non c’era. Avevamo delle domande da fare, la prima, quella più importante: ‘sono tornati i 14 milioni di euro di anticipo dati alla famosa società di mascherine, che in realtà vende lampadine?’ La risposta è purtroppo ‘no’. E allora la domanda successiva è: ‘avete chiesto di escutere la polizza?’ Una polizza su cui ci sono molti dubbi e su cui addensano nomi anche preoccupanti. Noi tutto questo lo vorremo sapere, come lo vorrebbero sapere tanti cittadini del Lazio”. Così, ai microfoni di Adnkronos, Chiara Colosimo, che nella giornata di lunedì insieme al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e alcuni parlamentari Fdi ha partecipato a un flash mob fuori la Regione Lazio per chiedere “un avviso di sfratto al governatore Zingaretti”. “Ci sono delle cose su cui Zingaretti deve rispondere a livello politico”, continua Colosimo. “Vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri soldi, chi ha scelto quella società, perché è stato deciso di rinnovare il contratto e perché non è stata verificata la polizza. Soprattutto vogliamo sapere perché continuate ad accusarci di bufale e non ci avete ancora chiesto scusa. Dovreste ringraziarci per aver salvato la Regione Lazio da una truffa”.