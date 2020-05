Latina, giovane straniero dà in escandescenza e minaccia i carabinieri: denunciato

Nella mattinata di ieri, 4 maggio, a Latina, presso il ricovero comunale di via XXIV maggio, i carabinieri del NOR – sezione radiomobile, nel corso di servizi di controllo del territorio, deferivano stato libertà all’a.g. un cittadino straniero, il quale, ospite del citato centro, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dopo essersi impossessato di un estintore, minacciava i presenti tentando di ingerire il contenuto del medesimo estintore.

L’immediato intervento dei militari consentiva di bloccare il giovane che però si opponeva energicamente dimenandosi con calci e pugni.

Nell’occorso uno dei militari riportava lievi lesioni.