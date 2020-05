Col lettino in piazza, come in spiaggia: l’abbronzatura ai tempi del coronavirus

Una donna sdraiata su un lettino da spiaggia, a prendere placidamente il sole. Non al mare, però. Ma in piazza Domenico Purificato, all’esterno della biblioteca comunale di Fondi, in pieno centro urbano. Nei giorni della pandemia da nuovo coronavirus, appena avviata la cosiddetta Fase 2, succede anche questo. Un modo senz’altro alternativo per abbronzarsi, quello escogitato dalla signora, con tanto di mascherina alla mano e distanze di sicurezza mantenute, trovandosi in solitaria.