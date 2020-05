Truffa con falsa polizza RCA, 59enne campana viene denunciata

In data di oggi, 4 maggio, i carabinieri della stazione di Maenza hanno identificato e deferito in stato di libertà per i reati di truffa e falsità in scrittura privata una donna di 59 anni di Napoli.

La stessa, tramite il web, con artifici e raggiri – dietro la falsa promessa di stipulare una polizza per la copertura assicurativa di un veicolo, poi risultata falsa – riusciva a farsi accreditare da un 28enne di Maenza, tramite ricarica su carta Postepay, la somma di 390 euro.