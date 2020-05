Torbidità dell’acqua e danni ai privati, la segnalazione

Da mesi viene evidenziato a Formia ed in altri centri del sud pontino il problema dell’acqua torbida. Tavoli tecnici, confronti, petizioni e persino una denuncia da parte del sindaco Villa. L’altra faccia della carenza idrica è il problema dell’acqua marrone soprattutto quando aumentano le piogge ed ancora i cittadini ne pagano le conseguenze. Come segnalato da un lettore che ha inviato foto e video sulla pulizia dell’autoclave ad uso domestico, immagini da cui si vede chiaramente la quantità di terra che fuoriesce. Un problema quello dell’acqua torbida che si traduce in una spesa per i privati come in questo caso.