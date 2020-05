Terme di Suio, novità importanti dalla Regione

Terme di Suio, si tira un sospiro di sollievo. Riportiamo l’intervento del sindaco Cardillo: “L’impegno, la serietà e il lavoro e l’amore per il nostro territorio pagano sempre…

Solo questa considerazione può scaturire dalla notizia che ci è appena giunta dai nostri consiglieri regionali Salvatore La Penna ed Enrico Forte. Ci è stato infatti appena comunicato che l’istanza sollevata dalla nostra amministrazione riguardo le grandi preoccupazioni che attanagliano gli operatori dell’area termale di Suio, è stata accolta totalmente.

Non possiamo non ringraziarli pubblicamente per l’impegno e la sensibilità al tema che hanno immediatamente dimostrato; non possiamo non unire a suddetto plauso ovviamente anche la Giunta Regionale, nella persona degli assessori Orneli e Sartore, che ha dato piena disponibilità a mettere in campo tutti i provvedimenti attuabili in modo da poter ridare respiro e nuovo slancio ad un comparto termale oggi più che mai in difficoltà, a causa della sciagura Covid19 che si è abbattuta sul nostro paese in questi ultimi mesi. Iniziative queste che, tra le altre, vedranno concretizzarsi in tempi brevi anche la sospensione della tassa di concessione mineraria e che rientrano nel solco tracciato da questa amministrazione che ha sempre messo in primo piano, fin dal proprio insediamento, la volontà di fare per le nostre Terme ciò che mai si era fatto prima. Fibra ottica, videosorveglianza, gas, interventi di prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico…questi sono i temi e le azioni che in questa consiliatura sono diventate realtà, nella consapevolezza morale che la politica deve essere il primo supporto per chi ha intenzione di investire sul nostro territorio. A questo proposito non possiamo non sottolineare la grande sinergia che si è attivata con l’associazione dei termalisti che, ne siamo certi, sarà foriera di grandi risultati e ci consentirà di raggiungere gli obiettivi che insieme ci siamo prefissati.



In definitiva quanto detto non è altro che la prova ulteriore che questa amministrazione ha rapporti saldi e proficui coi gli enti sovracomunali, che la filiera politica, al netto di illazioni e dicerie, è attiva e produttiva.

Tutto ciò detto, credo risulti chiaro l’operato di questa maggioranza e i risultati raggiunti anche in riferimento allo sviluppo della nostra area termale. Risultati decisamente stridenti con quelli riconducibili a chi oggi si palesa come nuovo candidato sindaco che, anche per motivi strettamente territoriali, avrebbe dovuto aver particolarmente a cuore questa tematica ma per la quale, nonostante i tanti anni in maggioranza, si è speso davvero pochissimo”.

SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELLA LETTERA CHE I CONSIGLIERI REGIONALI LA PENNA E FORTE HANNO FATTO PERVENIRE AL SINDACO CARDILLO

Al Sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo

Caro Sindaco,

in questi ultimi giorni, rispondendo alle tue sollecitazioni a riguardo e alle preoccupazioni degli operatori del territorio, abbiamo lavorato di concerto con la Giunta Regionale per concretizzare interventi di sostegno per il comparto termale del Lazio, uno dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Abbiamo registrato la piena disponibilità della Giunta a mettere in campo provvedimenti in tal senso già dai prossimi giorni. Intanto ci preme comunicarti che le strutture ricettive del comparto termale saranno incluse nelle misure che si stanno approntando in queste ore per sostenere con contributi economici gli alberghi e le strutture ricettive turistiche della regione.

Inoltre, riguardo alla nostra richiesta di sospensione della tassa di concessione mineraria, abbiamo registrato la piena disponibilità e una immediata operatività dell’Assessore Sartore e confidiamo in un provvedimento della Giunta in tempi rapidissimi. Nel ringraziarti per aver dato una spinta e un contributo decisivi alla valorizzazione delle ragioni di un intero comparto, strategico per il nostro territorio e per l’economia del sud pontino, ti rinnoviamo la nostra disponibilità a una piena collaborazione. Un caro saluto,

I Consiglieri Regionali

Enrico Forte