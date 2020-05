Fase 2, le interviste a Vindicio: clima positivo ma vietato abbassare la guardia

Una passeggiata semplicemente per guardare il mare dopo il periodo dell’isolamento. Oggi 4 maggio abbiamo raggiunto Vindicio per vedere come la città ha reagito alla fase 2. Molto ottimismo da parte delle persone che hanno percorso il lungomare e le stradine ombreggiate della pineta, un segnale di nuovo inizio quello delle parziali riaperture ma mai abbassare la guardia. Restano ovviamente mascherine e distanziamento sociale, insomma i cittadini intervistati hanno evidenziato come sia importante fare la propria parte soprattutto in questa fase per evitare che tornino nuove chiusure.

(video Giuseppe Miele – foto Renato Olimpio)