Due incidenti in poche ore sulla Flacca, traffico deviato

Due incidenti in poche ore a Gaeta. Il primo si è verificato intorno alle 7 sulla Flacca dove un’auto è andata a finire contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gaeta per i rilievi e i sanitari del 118. Nel pomeriggio un secondo sinistro si è verificato sempre sulla Flacca ma non lontano dall’ Aeneas Landing. A scontrarsi per cause ancora da accertare, due autocarri si sono scontrati. Il traffico è stato deviato dalla Polizia Locale di Gaeta verso Sant’Agostino, i rilievi sono stati invece effettuati dalla Polizia Stradale.