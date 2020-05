Dal Parco Riviera d’Ulisse il video sugli animali che tornano liberi

Dal Circeo alla Riviera di Ulisse esistono nelle aree protette dei centri in cui vengono curati gli animali selvatici. Si tratta di esemplari spesso vittime di bracconaggio o che semplicemente hanno bisogno di cure, dalle volpi ai rapaci notturni in molti vengono liberati proprio in questo periodo. Per non rinunciare a questa bellissima esperienza il Parco Riviera di Ulisse ha promosso un video che parla proprio di questa attività. “Per tutti quelli che non hanno potuto partecipare in diretta alla visita on-line al Centro Recupero Animali Selvatici del Parco, ne condividiamo una registrazione parziale. Un’esperienza virtuale con la quale fare conoscenza delle specie ospitate e soddisfare tutte le nostre curiosità. Buona visione”, questo il post pubblicato sulla pagina Facebook del Parco Riviera d’Ulisse a cui segue il video che riportiamo.