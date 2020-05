Covid-19 e turismo, le riflessioni sulla stagione in vista

Covid-19 e turismo, cosa si prospetta per la stagione? Leggiamo e pubblichiamo alcune riflessione di Host in Gaeta Associazione B&B – Affittacamere – Case Vacanze

“L’apertura della fase 2 segna, dopo 2 lunghissimi mesi di lockdown, la rinascita della speranza per chi, come noi, lavora nell’ambito dell’accoglienza turistica. Significa ricominciare a programmare una stagione che, seppur ancora in bilico, potrebbe rivelarsi fondamentale per mantenere in vita le nostre attività!

Per questo motivo abbiamo ritenuto di primaria importanza mettere a punto un protocollo di sicurezza sanitaria da applicare nelle nostre strutture ricettive per la salvaguardia della salute nostra e dei nostri ospiti. Abbiamo già verificato la possibilità di acquistare prodotti certificati con schede tecniche adeguate alla situazione, sia per quanto riguarda la pulizia/sanificazione assoluta delle superfici che dei condizionatori d’aria, e nei prossimi giorni provvederemo ad un acquisto collettivo per tutti gli associati che vorranno aderire. In alternativa abbiamo verificato l’esistenza di prodotti adeguati alla necessità specifica anche nel commercio al dettaglio in supermercati e negozi di prodotti per le pulizie

Restiamo sicuramente in attesa di linee guida nazionali ma siamo certi di aver cominciato con il piede giusto nella messa a punto di questo VADEMECUM che tutti nostri associati si impegneranno a rispettare e far rispettare agli ospiti:



Il protocollo è pensato per le strutture ricettive quali Bed&Breakfast e Affittacamere, ovvero quelle che ospitano più persone in camere attigue, ma ognuna dotata di bagno privato ad uso esclusivo, e che hanno incluso il servizio di prima colazione. Le Case Vacanze e gli Alloggi Turistici rispetteranno tutti i punti elencati tranne, ovviamente, quelli relativi alle pulizie giornaliere e alla colazione in quanto non tenute a fornire questo genere di servizi