Aprilia, scoperta una mega-discarica abusiva al centro della città

Ad Aprilia, tra via La Malfa e via Enna sono stati ritrovati ingentissimi quantitativi di rifiuti accatastati: ad occhio e croce, qualcosa nell’ordine di alcune tonnellate. Sacchetti di rifiuti urbani, eternit, frigoriferi, parti di personal computer, serbatoi in plastica, solo per citarne alcuni.

Ne ha dato notizia, nella giornata dello scorso sabato 2 maggio, Daniele Borace, attivista ambientalista attraverso le pagine social di OrsoGreen.

Nella sua video-denuncia, Borace si è appellato al primo cittadino di Aprilia, Antonio Terra e al consiglio comunale chiedendo di rimuovere in tempi brevi l’enorme massa di rifiuti e cercare di adottare con forza tutte le misure necessarie a contrastare l’abbandono incondizionato.

IL VIDEO DI DANIELE BORACE DALLA PAGINA DI ORSOGREEN: