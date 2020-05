Spesa Solidale, i numeri di quaranta giorni di attività: “Fondi ha un grande cuore”

Quaranta giorni, lo scorso primo maggio, che un gruppo di cittadini di Fondi ha deciso, prima in forma singola e poi associata, di rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sostenere tante persone in difficoltà, senza lavoro, senza opportunità di ricevere aiuti, dimenticate da tutto e tutti. Il momento per fare un bilancio, più che positivo: le nove associazioni e chiese che hanno dato vita al progetto, chiamato Spesa Solidale, hanno seguito – e continueranno a farlo – ben 132 nuclei familiari, per un totale di 463 persone.

Le consegne effettuate fino al primo maggio sono state oltre 600, con la massima attenzione e precauzione, rispettando le disposizioni in fatto di distanziamento e dispositivi di sicurezza, e tutto questo grazie alla disponibilità di volontari che si sono dedicati e si stanno dedicando a questa missione di solidarietà ogni giorno.

“Nella settimana della Pasqua abbiamo lanciato l’iniziativa Pasqua Solidale e la generosità di tanti amici e titolari di attività commerciali ci ha permesso di donare 160 uova ad altrettanti bambini della città, per regalare loro un sorriso in questo momento così particolare”, spiegano tra l’altro i fautori del progetto di sostegno. “Non contenti, subito dopo, abbiamo coinvolto le pizzerie in Pizza Solidale. Nove pizzerie hanno aderito ed in una sola settimana già decine di famiglie sono state raggiunte ad ora di cena dalla pizza a domicilio”.

Numeri e sottolineature atte a fare il punto della situazione ed informare la città, le istituzioni, le altre associazioni impegnate in prima linea in questa fase di emergenza. Ma soprattutto, specificano gli organizzatori, per tenere fede all’impegno di trasparenza preso all’inizio di questa esperienza e ringraziare ogni singolo cittadino che ha risposto all’appello all’insegna della solidarietà, i titolari delle attività commerciali che con grande disponibilità hanno accolto il loro invito sposando la causa, e tutti coloro che hanno sostenuto questo impegno, in ogni forma. “Fondi ha un grande cuore”.

Di seguito, le realtà associative che stanno animando le diverse iniziative legate alla Spesa Solidale: AlphaDog – Centro Cinofilo, Fare Verde, Chiesa di Fondi, Asd Cicloamatori, Chiesa Grace For Grace, Chiesa Evangelica di via Marco Minghetti, Associazione Articolo Ventiquattro, Associazione Nuove Prospettive e Giardino a 4 zampe.