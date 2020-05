Prorogata la sospensione di centri di raccolta fissi e isole ecologiche itineranti

L’Azienda per i Beni Comuni di Latina, preso atto delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, proroga la sospensione temporanea dell’attività dei due Centri di Raccolta fissi di Via Massaro e di Via Bassianese e del servizio delle Isole Ecologiche itineranti, in attesa delle nuove direttive governative. Continua invece ad essere attivo, sempre nel rispetto delle limitazioni vigenti alla mobilità dei cittadini, il servizio di consegna del kit della raccolta differenziata presso la sede dell’Azienda in via Monti Lepini 44/46, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. È possibile ritirare i kit solo se provvisti del documento d’identità o di relativa delega dell’intestatario dell’utenza (con fotocopia del documento) e della bolletta dei rifiuti.

Si comunica, inoltre, che da ieri sul lungomare di Latina e in via del Lido, si è dato avvio al potenziamento delle attività di spazzamento e lavaggio di strade, marciapiedi, panchine, fontane e cassonetti. Le attività sono state intensificate anche in vista del parziale allentamento delle misure di restrizione alla mobilità dei cittadini, disposte dal Governo centrale per la c.d. “Fase2”.