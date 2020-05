Forza Nuova e la “mini” manifestazione del 1 maggio a Fondi

“Il nostro è un messaggio ai cittadini di tutte le fasce sociali perché non c’è nulla da festeggiare un 1 maggio senza lavoro“, questo il commento degli esponenti del partito fondano di Forza Nuova che ieri hanno deciso di manifestare – seppur in forma esigua – a Fondi, mettendo in evidenza una serie di problematiche legate nell’attualità al mondo del lavoro.

La denuncia forte da parte del partito della destra radicale, sono le “chiusure” forzate per via del covid-19 e il fatto che – secondo gli esponenti di Forza Nuova – alcune categorie sarebbero “condannate a morte“.

Accusa forte da parte degli esponenti locali: “Siamo scesi appunto in piazza con un gesto simbolico per far capire che alcuni di noi non abbassano la testa dinanzi ad uno stato canaglia che ci vuole con il cappio al collo“.