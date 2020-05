Itri, il sindaco prepara la fase 2: “Zero casi”

Alla vigilia della fase due dell’emergenza coronavirus, ad Itri ci sono zero contagi a darne notizia è il Sindaco Fargiorgio con un messaggio pubblicato sulla pagina social del Comune di Itri.

“La notizia è di quelle che meritano di essere subito condivise e con piacere la condivido con tutti voi. Anche l’ultimo dei contagiati residente ad Itri si è negativizzato, completando così il proprio percorso di guarigione – spiega l’Avv. Fargiorgio – Per una serie di coincidenze, ciò avviene alla vigilia del 4 maggio, data a cui guardiamo come a quella di una tanto attesa ripresa.

Voglio comunque richiamare tutti voi a mantenere alta l’attenzione – continua il Sindaco – non possiamo, adesso più che mai, abbassare la soglia, non possiamo permetterci di fare un passo indietro e vanificare gli sforzi compiuti con tanti sacrifici. Le regole dettate per questa seconda fase sono note – conclude il Sindaco – vi invito pertanto a rispettarle in maniera precisa e rigorosa, evitando di aggirarle. Faremmo altrimenti del male prima a noi stessi, oltreché alle persone a noi più care ed in definitiva all’intera comunità”.