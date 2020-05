Riapre la stazione di inanellamento nell’area protetta di Gianola e monte di Scauri

Dal primo al 15 Maggio 2020, nell’area naturale protetta di Gianola e Monte di Scauri, è stata disposta l’attivazione della stazione di inanellamento delle specie dell’avifauna migratrice secondo il protocollo previsto dal Progetto Piccole Isole dell’ISPRA.

Tecnici specializzati del Parco, come tutti gli anni, provvederanno al censimento e alla schedatura degli stormi di volatili che, durante la migrazione verso i siti di nidificazione in Italia e in Europa, faranno sosta nel promontorio di Gianola.

A causa delle restrizioni vigenti, per arginare la diffusione del COVID-19, durante questa sessione non sarà possibile assistere alle attività di ricerca. Su questa pagina, tuttavia, verranno trasmessi dei video che mostreranno lo svolgimento dei lavori.

Attenzione. L’area di studio (indicata nella foto allegata) resterà interdetta alla circolazione delle persone (a piedi o in bicicletta) per tutto il periodo di apertura della stazione.