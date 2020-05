Primo maggio a Gaeta: volontari al lavoro e controlli della municipale #VIDEO #FOTO

Week end di controlli anche nel territorio comunale di Gaeta con la Polizia Locale, guidata dalla nuova dirigente dottoressa Annamaria De Filippis, impegnata a garantire il rispetto da parte dei cittadini e degli esercizi commerciali delle disposizioni relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

Un primo maggio tranquillo, in viaggio pochissime persone principalmente militari, infermieri e medici che rientrano dal proprio lavoro.

Per le strade di Gaeta protagonisti i volontari di un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Gaeta per prevenire i comportamenti pericolosi per la salute pubblica. I volontari, in casacca rossa, hanno il compito di invitare tutti i cittadini in strada al rispetto delle regole sul distanziamento sociale e sull’uso dei dispositivi di protezione.

