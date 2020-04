Spaccio a Gaeta, 41enne denunciato dai carabinieri

Ieri, 29 aprile a Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza, deferivano in stato di libertà all’a.g. un 41enne, per il quale, nel corso di servizi di controllo del territorio, i militari appuravano attività di cessione di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione domiciliare nella sua abitazione, rinvenivano sostanza tipo hashish, materiale per il taglio ed il confezionamento.

Nel medesimo contesto veniva segnalato alla competente autorità amministrativa un giovane, il quale a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 1,1 di hashish.