NOTIZIA FLASH – Un incidente si è verificato sulla Flacca in località Sant’Agostino, nel territorio di Gaeta, coinvolti 3 mezzi. Ad impattare una macchina Peugeot 508 un camion ed un furgone utilizzato per lavori edili. Trasportato in codice rosso un uomo che ha riportato gravi ferite alla testa. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Gaeta.

