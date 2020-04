Ecocentro comunale di Aprilia: apertura con accessi contingentati a rotazione

Oggi, 30 aprile 2020 la struttura rimarrà aperta, dalle ore 7:00 alle ore 18:30, per il solo conferimento degli sfalci d’erba e delle potature.

Da lunedì 4 maggio fino al 18 maggio, sarà possibile conferire presso l’Ecocentro oltre agli sfalci e potature anche i rifiuti ingombranti e gli abiti dismessi, rispettando il calendario che prevede la possibilità di conferimento, ogni giorno, per gli abitanti di una diversa zona, dalle ore 7:00 alle ore 13:30:

· lunedì 04 maggio: Zona 1

· martedì 05 maggio: Zona 2

· mercoledì 06 maggio: Zona 3

· giovedì 07 maggio: Zona 4

· venerdì 08 maggio: Zone 5/6

· sabato 09 maggio: Zona 1

· domenica 10 maggio: Zona 2

· lunedì 11 maggio: Zona 3

· martedì 12 maggio: Zona 4

· mercoledì 13 maggio: Zone 5/6

· giovedì 14 maggio: Zona 1

· venerdì 15 maggio: Zona 2

· sabato 16 maggio: Zona 3

· domenica 17 maggio: Zona 4

· lunedì 18 maggio: Zone 5/6

Sarà consentito l’accesso di una sola vettura alla volta e solo per il conferimento degli sfalci e potature, dei rifiuti ingombranti e degli abiti dimessi.

I cittadini che volessero fruire del servizio dovranno mettersi in fila su via Portogallo, in attesa del proprio turno, rimanendo all’interno delle proprie vetture, per rispettare le disposizioni delle autorità sanitarie.

Il conferimento sarà possibile solo previa visione, da parte dell’operatore ecologico, del documento di identità che attesti la residenza nel Comune di Aprilia.