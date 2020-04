Concerto virtuale per il Primo Maggio, musica protagonista

Grazie alla disponibilità di artisti e associazioni, Formia avrà il suo Concertone… virtuale. La piazza sarà la pagina Facebook del Comune di Formia dove dalle 18 si potranno seguire esibizioni registrate dal vivo da casa di musicisti e cantanti del territorio.

” La musica accompagnerà questa giornata che spero possa ritornare a essere di festa per tutti” afferma l’assessore alla cultura e vice sindaco Carmina Trillino ” la musica vuole essere un grazie a quanti non fermano il proprio lavoro nemmeno nei giorni di festa .”

Tanti i nomi che hanno partecipato all’invito a esibirsi seppur virtualmente, molti e diversi i generi e i contributi: classica, pop, jazz, lounge, soul… per oltre tre ore di intrattenimento.

“Il particolare momento che stiamo vivendo induce però a una riflessione in direzione di positività: riscoprirsi parte di una comunità e donare una parte di se stessi all’altro.

E allora desidero ringraziare quanti hanno donato durante il Carosello formiano o la giornata mondiale del libro.

Solo attraverso la condivisione è possibile essere vincenti: e la musica, si sa, unisce anima e mente e sa esprimere ciò che non si può dire o non si può tacere.”

L’ evento è stato possibile realizzarlo grazie all’Associazione WebProgens.