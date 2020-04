Comparto termale, Forte e La Penna (PD): “La Regione sospenda pagamento della concessione mineraria”

“Il grave stato di crisi determinato dall’emergenza Covid-19 sta penalizzando in maniera drammatica il comparto termale dell’intera regione.

In particolare, rispondendo alle sollecitazioni del sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo, e alle preoccupazione dei un intero territorio caratterizzato dalla presenza di impianti termali già in stato di sofferenza, chiediamo alla Regione Lazio una prima misura di aiuto per gli operatori. In particolare, occorre che venga sospeso il pagamento delle tasse di concessione mineraria.

Siamo certi che la Regione saprà farsi carico di tale iniziativa, per iniziare da qui una fase di ulteriori azioni di rilancio”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali del Partito Democratico Enrico Forte e Salvatore La Penna.