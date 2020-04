Abusivismo edilizio a Itri, il GIP convalida il sequestro

“Il GIP presso il Tribunale di Cassino ha convalidato il sequestro disposto dalla Polizia Municipale di Itri, nei confronti di un’attività recettiva in cui erano in corso lavori edili in assenza ed in difformità dal titolo concessorio, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Il comandante Pugliese, Polizia locale di Itri

I fatti erano stati accertati qualche giorno fa, dal nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Itri coordinata dal Comandante Pugliese, da sempre attento alle violazioni in danno dell’ambiente”.