Virus, “Risorgiamo Italia”: anche a Gaeta la protesta dei commercianti – VIDEO

Con le attività ancora chiuse per l’emergenza da nuovo coronavirus, la manifestazione di protesta “Risorgiamo Italia” ha fatto tappa anche a Gaeta, alimentata dai commercianti raccolti intorno all’associazione Gaet@t. Ed ecco quindi che martedì sera i dimostranti hanno alzato le serrande e acceso insegne e luci, per poi recarsi mercoledì mattina in Comune: hanno consegnato le chiavi dei loro locali al sindaco Cosmo Mitrano. Una protesta simbolica atta a chiedere maggiore sostegno da parte delle istituzioni sovracomunali. I commercianti chiedono di essere aiutati sia per le spese da sostenere in vista degli adeguamenti da attuare in ossequio alle misure di sicurezza anti-Covid, sia per quanto riguarda tasse e tutela dei dipendenti.

DI SEGUITO, IL VIDEO DELLA CONSEGNA E LE INTERVISTE A COMMERCIANTI E SINDACO

FOTOGALLERY DI H24NOTIZIE A CURA DI RENATO OLIMPO