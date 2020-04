Roccagorga, sfregiata l’auto di Lubiana Restaini

Sfregiata l’auto di Lubiana Restaini, assessore del Comune di Roccagorga e delegata nazionale Anci di Forza Italia. “Esprimo piena solidarietà e vicinanza per il vile atto vandalico subìto”, commenta il vice-coordinatore regionale forzista, Gianluca Quadrini, dopo aver appreso la notizia. “Tali attacchi non scalfiranno il lavoro politico di chi opera con professionalità, concretezza e generosità. Auspico che si possa far luce rapidamente sull’accaduto, isolando chi si rifugia in simili comportamenti, rifiutando il confronto democratico”. In merito all’accaduto, è stata già avviata un’indagine dalle autorità competenti per individuare la mano dietro i danneggiamenti.