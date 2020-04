“Misure urgenti per la sanità pubblica”, l’Asl chiede attenzione per le bici

Con una nota breve ma incisiva, il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Forte, interviene riprendendo le parole dell’Asl di Latina, in merito alla questione della prevenzione, sia nell’immediato, per quanto concerne l’emergenza coronavirus, sia in generale per limitare l’inquinamento e la salute pubblica dei cittadini.

Nella nota, l’invito è semplice: favorire la mobilità a misura di bicicletta.

Enrico Forte, consigliere regionale del PD

“La Asl di Latina (Uoc prevenzione attiva), – spiega Enrico Forte -in data odierna (28 aprile) ha inviato agli enti locali, Regione compresa, una nota relativa alle “misure urgenti per la sanità pubblica” in cui si fa specifico riferimento all’utilizzo della bicicletta ed ai mezzi di mobiltà elettrica a due ruote. Non si tratta di misure che hanno solo a che fare con la ‘viabiltà’: la Asl chiede di favorire l’utilizzo di tali mezzi nei centri cittadini, e la creazione di corsie preferenziali per bici e motocicli anche per il collegamento a stazioni ferroviarie o degli autobus.

L’obiettivo, oltre a favorire condizioni contro il contagio, è quello di migliorare la salute pubblica e ridurre l’inquinamento. Alla luce di queste raccomandazioni mi auguro che l’amministrazione comunale di Latina, tutti i sindaci e l’amministrazione provinciale prenda atto di tali indicazioni e, laddove ciò risulti fattibile, ci si attivi al più presto per realizzare percorsi ciclabili provvisori”.