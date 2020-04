Addio concessione per il lido Parisi, via libera da parte del Tar

Addio concessione demaniale marittima per il lido Vittorio Parisi, a Vindicio.

Il Tar di Latina ha avallato il provvedimento con cui, il 28 ottobre scorso, il Comune di Formia ha dichiarato la decadenza della concessione dell’operatore balneare, contestandogli il mancato pagamento dei canoni demaniali marittimi a lui richiesti.

Sulla determinazione esatta di tali canoni è in corso una causa davanti al Tribunale di Cassino e c’è una polizza fideiussoria a garanzia dell’integrale pagamento degli stessi, ma il ricorso di Parisi è stato comunque dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

I giudici amministrativi hanno sottolineato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge N. 296 del 27 dicembre 2006, l’ente locale ha rideterminato i canoni concessori per gli anni successivi al 2007, chiedendo all’operatore balneare un totale di 182.981,96 euro.

“Sulla base della situazione di persistente inottemperanza” di Parisi a corrispondere i canoni concessori relativi al periodo 2007-2019, nella misura richiesta dall’amministrazione comunale, il Comune di Formia ha quindi disposto “il ripristino dell’efficacia della decadenza” dalle concessioni demaniali marittime, già ordinata nel 2015 e poi sospesa nel 2017.