Prorogata al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento

Il Comune di Fondi ricorda alla cittadinanza che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità è prorogata al 31 Agosto 2020.



Il Responsabile dei Servizi Demoanagrafici ha pubblicato un apposito avviso pubblico per rendere noto che il D.Lgs. n°18 del 17 Marzo u.s. (c.d. “Cura Italia”), al fine di evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli Uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l’effetto di ridurre l’esposizione al rischio di contagio da Covid-19 ha infatti previsto la suddetta proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 Gennaio 2020.

I cittadini in possesso di documenti di riconoscimento con scadenza successiva al 31 Gennaio 2020 sono pertanto invitati a recarsi presso i competenti Uffici comunali solo successivamente al 31 Agosto 2020 per procedere al rinnovo, con le modalità indicate tramite i canali informativi del Comune.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.