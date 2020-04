Nuovo Dpcm, inizia la fase due contro il Covid-19

Fase due contro il Covid-19, si allentano in parte le misure rispetto al precedente Dpcm. Le nuove misure entreranno in vigore com’è noto dal prossimo 4 maggio ma già da oggi ripartono i settori dei cantieri pubblici e dell’export almeno per quanto riguarda il commercio all’ingrosso. Non si potrà ancora uscire dalla propria regione salvo per comprovate ragioni lavorative ma sarà possibile fare visita ai propri parenti ma sono vietate feste e riunioni di famiglia allargate, vige sempre il distanziamento sociale. In allegato il testo del nuovo DPCM e allegato del 26 aprile 2020