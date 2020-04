Fondi, emanata ordinanza sindacale per la riapertura del cimitero comunale

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato in data odierna un’ordinanza sindacale con cui si dispone la temporanea riapertura del Cimitero comunale, dalle ore 8.00 alle 12.30, nei giorni di martedì 28 e giovedì 30 aprile e di sabato 2 maggio.

La disposizione è stata assunta in considerazione della notevole diminuzione del numero di contagi nel periodo trascorso dall’adozione della predetta ordinanza e altresì dell’acquisita consapevolezza da parte della cittadinanza dell’indispensabilità di mettere in atto comportamenti quali la distanza interpersonale e l’uso di dispositivi di protezione personali, nonché la disciplina nell’accedere alle attività commerciali aperte.

L’accesso al complesso cimiteriale sarà consentito per un numero massimo di 40 persone contemporaneamente. L’attesa per poter entrare dovrà essere organizzata in fila con il rispetto della distanza di un metro, l’avvicendamento dovrà avvenire con la sostituzione di una persona uscente con una entrante, sempre nel rispetto delle 40 unità presenti all’interno. La cittadinanza è sollecitata a rispettare tutte le regole in vigore, anche relativamente all’utilizzo dei dispositivi personali e al distanziamento sociale, sia all’esterno che all’interno del Complesso cimiteriale. Al Comando di Polizia Locale e alle Forze di Polizia presenti sul territorio è demandato il controllo e la verifica del rispetto della citata Ordinanza.