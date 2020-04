Aggredisce i Carabinieri, arrestato un 55enne

A San Felice Circeo nella serata di ieri intorno alle ore 18,30, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Terracina, traevano in arresto, nella flagranza di reato, un 55enne, per avere opposto energica e ingiustificata resistenza ai militari operanti – ad uno dei quali procurava lesioni giudicate guaribili con prognosi di gg. 8 s.c. – intervenuti per contenere le sue escandescenze durante una lite in famiglia. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.