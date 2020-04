Sperlonga lancia le 5 regole per la “Fase 2”

Sulla pagina Facebook del Comune di Sperlonga si trova un post lanciato oggi, 26 aprile, con possibili regole in quattro azioni e cinque punti che potrebbero essere le linee guida per la “Fase 2”, lanciata a suon dell’hashtag #Sperlongariparte.

“In attesa di conoscere le decisioni del Governo sulla fatidica “Fase2” nel rispetto dell’assioma: il contatto o la vicinanza tra le persone equivale alla possibilità di contagio, pensiamo a quattro azioni.

1. Pedonalizzazione di strade e spazi ad uso di viabilità e sosta per auto per aumentare le aree fruibili nel rispetto delle distanze previste.

2. Centro storico. Percorso a circuito storico-culturale pedonale a senso unico anche con app dedicata.

3. Le fermate del trasporto pubblico locale ed extraurbano ubicate in luoghi diversi dalle attuali, possibilmente non interagenti con attività di servizio commerciale per meglio organizzare l’afflusso ai mezzi e evitare assembramenti.

4. Spiagge libere a numero chiuso gestite in convenzione.

5. Per le attività di somministrazione utilizzo di aree o spazi pubblici in concessione in via straordinaria, laddove è possibile e qualora non venga impedito il passaggio pedonale.

In tempo di Covid dobbiamo rafforzare il nostro paradigma: la sostenibilità dell’ospitalità, intesa come rapporto tra le persone e gli spazi a loro disposizione di vita sociale e turistica.

Vi proponiamo, in questa chiave le azioni suindicate, al fine di ottenere contributi e/o proposte attraverso le vostre osservazioni e i vostri commenti.”