Difficoltà economiche, la MFood Carburex Gaeta lancia la raccolta fondi

Che la situazione sanitaria attuale, rischi di tramutarsi in difficoltà economica anche per le società sportive è sempre più probabile. In questo clima, nei giorni scorsi i dirigenti della squadra di handball della MFoods Carburex Gaeta che milita nella serie A1 maschile nazionale hanno lanciato un vero e proprio grido di allarme.

Appello al quale ha risposto per primo il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano che, come hanno precisato gli stessi dirigenti, ha espresso “la propria vicinanza invitando i cittadini e gli imprenditori locali a seguire il suo esempio contribuendo (nelle loro possibilità) a salvaguardare un’icona dello sport gaetano“.

Il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano

Per questo è stato lanciato un appello a tifosi e simpatizzanti che potranno manifestare il loro sostegno con una donazione spontanea, senza alcun vincolo di contributo minimo, mediante un bonifico alle coordinate bancarie: IBAN: IT53Y0103073990000063125534 Beneficiario: Gaeta Sporting Club SSDr.l.

In attesa della ripresa dello sport e ancor più delle vecchie abitudini, seppur riviste dal “distanziamento sociale”, anche alla luce delle parole del primo cittadino Mitrano, si torna a parlare del nuovo palasport e dei lavori “bloccati – come si legge nella nota – da grane burocratiche, giuridiche e pandemiche”. Lavori, però, che potrebbero “finalmente avere inizio nel mese di settembre”.