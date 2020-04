Restyling del sistema ferroviario, le novità per la provincia di Latina

Riqualificazione del sistema ferroviario, interviene il consigliere regionale Salvatore La Penna.

“Nell’ambito del protocollo di intesa – commenta – fra Regione Lazio e Ferrovie dello Stato, che prevede investimenti per 18 miliardi di euro per i trasporti su ferro nella Regione Lazio, già entro il 2020 partiranno importantissimi interventi di restyling e riqualificazione di snodi ferroviari della nostra provincia con un budget fino a 8 milioni di euro per ogni stazione Si completerà l’intervento già in itinere sulla stazione di Latina; a Sezze vi sarà il restyling completo con la disponibilità di Regione Lazio e RFI alla realizzazione, con l’amministrazione comunale di Sezze, di una piazza nell’attuale piazzale della stazione. Interventi di egual peso saranno realizzati presso le infrastrutture ferroviarie e gli scali di Aprilia e Cisterna.

Importanti investimenti per la nostra provincia ai quali seguiranno nei prossimi giorni altri annunci su opere ed infrastrutture strategiche Voglio ringraziare per la sensibilità e l’impegno Ferrovie dello Stato, RFI, il Presidente Zingaretti e l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Trasporti Mauro Alessandri.

Continua, anche in questa fase difficile e di emergenza, l’impegno per il nostro territorio, con uno sguardo rivolto alla ripartenza e al futuro”.