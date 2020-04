Il tricolore sventola sui balconi, Gaeta celebra il 25 Aprile

Sventola il tricolore sui balconi di Gaeta per il 25 aprile. Nel clima irreale dell’isolamento dovuto all’emergenza Covid-19 il Paese si sente comunque unito ricordando la sua storia. Una storia fatta oggi di un altro momento difficile che con l’impegno di tutti si cerca di superare. Molte le persone in prima linea tra cui gli agenti della polizia locale immortalati negli scatti del fotografo Renato Olimpio che ha fotografato anche il tricolore sui balconi. Un ringraziamento speciale quindi al fotografo per questo tour virtuale dal significato davvero profondo.