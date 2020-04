Festeggiano 65 anni di matrimonio, la storia eccezionale di Felicia e Francesco

Una bella notizia da raccontare quella che viene dal Comune di Itri. E’ quella di una coppia che festeggia 65 anni di matrimonio.

Nonna Felicia Petrillo detta Licia 28/08/1931 – detta la”puteara” x via della bottega che aveva e nonno Francesco Paolo Suprano 11/04/26

si sono sposati il 25/04/55 presso La chiesta di Santa Maria Maggiore in piazza a Itri . Una vita difficile segnata dalla guerra. Nonno Francesco a 16 fu preso dai tedeschi e portato a Cassino dove iniziò a lavorare come inserviente. I primi anni di matrimonio facevano entrambi lavori saltuari e poi con sacrificio hanno acquistato una bottega allo Straccio dove ancora vivono. Hanno gestito la bottega dal 55 all”83. Nonno Paolo fino a prima dell’inizio della quarantena si recava in campagna e in molti lo ricordano fino a due anni quando fa andava ancora con l’Ape sia a Fondi che a Itri.

Passione di nonna Felicia sono invece i Fuochi di San Giuseppe e partecipava attivamente a quello del quartiere dello Straccio dove si friggono le famose zeppole. In questo periodo di quarantena sono isolati come tutti presso la loro abitazione e per le scorte provvedono i familiari ( 3 figli,2 nuore ,1 genero 3 figli ,6 nipoti e 4 pronipoti )oppure chiamano il negozio sotto casa. A loro ed alla straordinaria storia che le loro vite raccontano, vanno gli auguri della redazione di h24notizie.