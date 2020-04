Emergenza Covid-19, controlli a tappeto sulle strade

Giornata di controlli tra le strade di San Felice Circeo e Sabaudia, verifiche attuate dal Coc di Sabaudia che hanno visto impegnati anche i volontari Anc . Ben 10 persone dirette dal maresciallo Cestra impegnate per l’intera giornata su via Monte Tomba e via del Vigneto- Via Migliara 58 con due mezzi ed un terzo mezzo di pattuglia dal porto – centro storico – Lungomare Circeo. Il servizio del Coc è coordinato dal comandante della polizia locale di San Felice Circeo, Leonardo Rognoni. Non ha rinunciato ad essere operativa una volontaria Anc, Simona che da Frosinone presta servizio in provincia di Latina per garantire maggiore sicurezza. Oggi la volontaria ha infatti festeggiato il compleanno in servizio, per lei a sorpresa sono arrivati dei fiori e un brindisi