Celebrazioni per il 25 Aprile, la città espone il tricolore (le foto)

L’ Amministrazione comunale ha celebrato il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, onorando quanti con il proprio sacrificio donarono la Costituzione, la pace e l’ unità. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha permesso quest’anno la tradizionale sfilata per le vie della città. Ma comunque molti cittadini hanno voluto celebrare il 25 aprile esponendo il tricolore dalle proprie abitazioni. Tuttavia, come da tradizione, sono state deposte le corone alle lapidi commemorative situate nel territorio comunale.

Alle 12:00 il Sindaco di Formia in diretta streaming sulla pagina ufficiale del Comune di Formia ha deposto la corona al Monumento dei Caduti. Un momento toccante e molto sentito.